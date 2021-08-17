В Башкирии незаконно уволенные сотрудники хлебокомбината отстояли свои права через суд

Сегодня Верховный суд республики вынес решение в деле о незаконном увольнении работников Белорецкого хлебокомбината. В начале этого года около сотни сотрудников предприятия остались без работы. Написать заявления их вынудили. Полгода противостояния, и вот в зале суда прозвучал вердикт.
Бороться за свои трудовые права работники Белорецкого хлебокомбината решили до конца. А это почти 40 человек. Ранее суд первой инстанции удовлетворил требования только части сотрудников. Другим пришлось искать справедливости уже в Уфе.
В начале февраля мы встречались с работниками хлебокомбината. Они рассказали, что их под разными предлогами руководство вынудило написать заявления. Аргументируя тем, что в противном случае люди и вовсе рискуют остаться без денег.
Иск работников в Верховном суде поддержала прокуратура республики. Правоохранители усмотрели в действиях руководства предприятия нарушения трудового кодекса.
Сегодня в суде свои доводы озвучили сотрудники, их представитель, а также сторона хлебокомбината. Вердикта пришлось ждать недолго. Суд постановил не только восстановить на работе 38 уволенных сотрудников. Хлебокомбинат должен будет выплатить им деньги за вынужденный прогул, а также компенсацию морального вреда. Такое решение не устроило ответчика.
Сегодня в Белорецк люди вернутся уже в статусе действующих работников хлебокомбината. Только вот смогут ли они вернуться в родные цеха или их развернут на проходной – большой вопрос.
Верховный суд республики восстановил трудовые права сотрудников Белорецкого хлебокомбината. И теперь, даже если их вновь захотят уволить, то работодателю предстоит сделать все по букве закона с предоставлением тех выплат, которые требует трудовой кодекс. Однако эта история, скорее всего, еще не закончена. Ведь представители хлебокомбината заявили о том, что намерены обжаловать решение суда.