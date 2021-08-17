В Башкирии незаконно уволенные сотрудники хлебокомбината отстояли свои права через суд

Сегодня Верховный суд республики вынес решение в деле о незаконном увольнении работников Белорецкого хлебокомбината. В начале этого года около сотни сотрудников предприятия остались без работы. Написать заявления их вынудили. Полгода противостояния, и вот в зале суда прозвучал вердикт.

Бороться за свои трудовые права работники Белорецкого хлебокомбината решили до конца. А это почти 40 человек. Ранее суд первой инстанции удовлетворил требования только части сотрудников. Другим пришлось искать справедливости уже в Уфе.

Нас уволили с хлебокомбината несправедливо. Заставили уйти с работы. Мы в основном все отработали по много лет на хлебокомбинате. Сейчас наша группа приехала, чтобы защититься и найти справедливость. Елена Байбулатова

В начале февраля мы встречались с работниками хлебокомбината. Они рассказали, что их под разными предлогами руководство вынудило написать заявления. Аргументируя тем, что в противном случае люди и вовсе рискуют остаться без денег.

Иск работников в Верховном суде поддержала прокуратура республики. Правоохранители усмотрели в действиях руководства предприятия нарушения трудового кодекса.

Было установлено, что увольнение работников произошло без согласия самих работников, то есть по инициативе работодателя. Для работников были заранее подготовлены бланки с указанием даты. В ходе проверки устанавливалось финансовое положение ответчика. Банкротом он не является. Ришат Галиев, помощник прокурора г. Уфы

Сегодня в суде свои доводы озвучили сотрудники, их представитель, а также сторона хлебокомбината. Вердикта пришлось ждать недолго. Суд постановил не только восстановить на работе 38 уволенных сотрудников. Хлебокомбинат должен будет выплатить им деньги за вынужденный прогул, а также компенсацию морального вреда. Такое решение не устроило ответчика.

Мы считаем, что со стороны работников – злоупотребление правом. Потому что, так как вынес решение суд, каждый работник, уволившись, может через месяц прийти в суд и восстановиться на работе. Это ущемляет права работодателя. Представитель Белорецкого хлебокомбината

Довольны решением суда, считаем, что оно справедливое. Работники – это всегда слабая сторона. И нам сложно было документы собирать. Мы не могли там получить бухгалтерские документы, потому что хлебокомбинат был закрыт – это первое. Второе – ответчик всегда говорил, что нет доказательств, и мы только давим на эмоции, и нам пришлось прям по крупицам собирать доказательства. Римма Баева, руководитель юридической фирмы, представитель работников Белорецкого хлебокомбината

Сегодня в Белорецк люди вернутся уже в статусе действующих работников хлебокомбината. Только вот смогут ли они вернуться в родные цеха или их развернут на проходной – большой вопрос.