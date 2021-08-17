В Башкирии участники предстоящих выборов в Госдуму получили эфирное время для агитации

Партии и кандидаты получили эфирное время для агитации на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Медиаплощадками стали телеканалы БСТ, «Россия 1», «Россия 24», а также 5 радиостанций. Кроме этого, размещать агитационную информацию допустимо в 113 печатных изданиях.
Эфирное время предоставляется бесплатно. На жеребьевке, прошедшей в здании Госсобрания, представители зарегистрированных кандидатов и партий выбрали конверты, в которых были прописаны дата и время эфира. Агитация в СМИ начинается 21 августа и продлится до 16 сентября.
Уникальность выборов – 2021 в том, что проголосовать можно в течение трех дней. На всех участках, а их более 3 тысяч, будут соблюдаться все противоэпидемические меры. В труднодоступные села республики выедут мобильные избирательные пункты. За ходом голосования будут следить 1315 камер видеонаблюдения. Прозрачность и легитимность в том числе будут обеспечивать общественные наблюдатели.