В Башкирии участники предстоящих выборов в Госдуму получили эфирное время для агитации

Партии и кандидаты получили эфирное время для агитации на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Медиаплощадками стали телеканалы БСТ, «Россия 1», «Россия 24», а также 5 радиостанций. Кроме этого, размещать агитационную информацию допустимо в 113 печатных изданиях.

Эфирное время предоставляется бесплатно. На жеребьевке, прошедшей в здании Госсобрания, представители зарегистрированных кандидатов и партий выбрали конверты, в которых были прописаны дата и время эфира. Агитация в СМИ начинается 21 августа и продлится до 16 сентября.