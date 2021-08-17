В Башкирии в рамках нацпроекта открыли детсад на 220 мест

С одного года и до выпуска в школу. Под Уфой, в деревне Алексеевка, открыли новый детский сад на 220 мест. Его строительство началось два года назад в рамках национального проекта «Демография», а первые воспитанники отправятся сюда уже на этой неделе.
Дождалась и счастлива, говорит жительница деревни Алексеевка Уфимского района Светлана Сирбаева. Ее сын Дамир будет ходить в новый современный детский сад в ближайшие годы. Для семьи это очень удобно: они живут напротив и с нетерпением ждали окончания работ.
Это садик для дошколят получил говорящее название – «Планета детства». На прилегающей территории – просторные, современные спортивные площадки и зоны отдыха, которые отвечают всем требованиям безопасности. Для 10 групп малышей – актовый и гимнастический залы.
В Башкортостане в этом году открыли и реконструировали всего 23 детских сада. Также есть выкупленное учреждение, сообщили в Минобразования республики. Дошкольное учреждение в Алексеевке строили в рамках национального проекта «Демография».
Также в республике успешно работает программа «Сертификат дошкольника», который позволяет родителям водить ребенка в коммерческий детский сад, но оплачивать по стоимости муниципального. Разницу предпринимателям возвращает государство. Сертификат можно потратить только на оплату частного детсада, зарегистрированного в программе. Узнать подробнее можно в администрации муниципалитета.