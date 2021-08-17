В Башкирии в рамках нацпроекта открыли детсад на 220 мест

С одного года и до выпуска в школу. Под Уфой, в деревне Алексеевка, открыли новый детский сад на 220 мест. Его строительство началось два года назад в рамках национального проекта «Демография», а первые воспитанники отправятся сюда уже на этой неделе.

Дождалась и счастлива, говорит жительница деревни Алексеевка Уфимского района Светлана Сирбаева. Ее сын Дамир будет ходить в новый современный детский сад в ближайшие годы. Для семьи это очень удобно: они живут напротив и с нетерпением ждали окончания работ.

Мы с самого начала наблюдали за этим строительством детского садика, потому что живем напротив. Очень давно ждали открытия и теперь два года до школы будем сюда ходить. Светлана Сирбаева

Это садик для дошколят получил говорящее название – «Планета детства». На прилегающей территории – просторные, современные спортивные площадки и зоны отдыха, которые отвечают всем требованиям безопасности. Для 10 групп малышей – актовый и гимнастический залы.

Детский сад у нас рассчитан на 220 детей. Проектная мощность составляет 260 детей. 10 групп разновозрастные, начиная с группы раннего возраста, с 1 годика мы принимаем, и до выпуска детей в школу. Оксана Вострикова, заведующая детским садом «Планета детства»

В Башкортостане в этом году открыли и реконструировали всего 23 детских сада. Также есть выкупленное учреждение, сообщили в Минобразования республики. Дошкольное учреждение в Алексеевке строили в рамках национального проекта «Демография».

В общей сложности мы уже все вопросы доступности для детей в возрасте до трех лет в наших дошкольных учреждениях республики даже досрочно решили. Указ президента России выполнен. И наша теперь задача – эту доступность держать, ни в коем случае не допуская возникновения очередности. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан