Семь причин открыть свой бизнес в сфере услуг красоты для мужчин

Мужская красота в настоящее время до сих пор кажется для нас чем-то не очень нужным, почти избыточным и немного мифологичным. Спрос на услуги мужской бьюти-сферы многим предпринимателям, начинающим свое дело, представляется спорным. Хотя, если мы обратимся к статистике, то увидим поразительный, однако совершенно логичный факт: мужчины обращаются к услугам парикмахера чаще, чем женщины. И это понятно - ведь они чаще стригутся.

Открыть свой барбершоп - решение немного неожиданное в общем ключе. Однако его приняли множество партнеров франчайзинговой компании WILLMADE. И не пожалели.

Почему стоит последовать их примеру?

Семь причин, по которым и ваш бизнес в этой отрасли может стать успешным:

1. Барбершопы объективно востребованы. Как уже говорилось выше, мужчины чаще стригутся, а значит, клиентура вам обеспечена. Как говорят специалисты WILLMADE, успех барбершопа - это вопрос информированности населения. Дайте людям знать, что вы есть, и они к вам придут.

2. Мужчины не любят женские парикмахерские. Они чувствуют себя стеснительно в общих условиях, во многом - по причине тех самых мифов о том, что мужская красота есть что-то недостойное и почти постыдное. Лучше, если это будет отдельное заведение, а не просто отдельный мужской зал.

3. Мужчины интересуются стрижками. Почему-то считается, что главное для представителя сильного пола - это укоротить волосы. Однако это не так, клиенты барбершопов, как правило, бывают осведомлены о модных тенденциях и, хотя и робко, однако высказывают свои пожелания. По этой причине обычные парикмахерские все меньше удовлетворяют реальным потребностям.

4. Мужчины пробуют дополнительные услуги. Окрашивание волос, укладка, уходовые процедуры за лицом и руками - уже входят в перечень, которые предлагают барбершопы WILLMADE и предложение находит отклик. В WILLMADE поясняют, что зачастую вопрос стоит в том, как правильно предложить услугу, а также в компетентности персонала, поскольку услуги для мужчин и женщин имеют отличия.

5. Тенденции рынка положительные. Анализ сферы услуг мужской красоты показывает растущую потребность сильного пола выглядеть хорошо. Меняется не только уход за волосами, изменения коснулись также одежды, парфюма, аксессуаров. А значит, у барбершопов большое будущее, которое только начинается.

6. Конкуренции относительно немного. И хотя это не значит, что ее совсем нет, владельцы барбершопов в данный момент в большей степени ведут борьбу за то, чтобы рассказать о себе мужской клиентуре, нежели сражаются друг с другом. Кроме того, в некоторых регионах до сих пор отсутствуют заведения должного уровня, а значит, вы можете стать первым.

7. Хорошая окупаемость. Несмотря на необходимость начальных вложений, барбершоп может быстро окупиться, поскольку относительно легко набирает клиентов. Как уже говорилось выше, задача владельца тут - не столько в том, чтобы отбиться от соперников, сколько в том, чтобы проинформировать население о своем присутствии.

В целом, можно отметить, что в настоящий момент во многих малых городах России, и не только, мужчины ходят стричься в рядовую, самую простую парикмахерскую или вовсе у знакомых и родственников. При этом качество оказываемых таким образом услуг их, как правило, не удовлетворяет. Выбирая барбершоп средней ценовой категории как бизнес-предприятие, вы ориентируетесь на очень широкий круг клиентуры, спрос которой в данный момент не находит предложения даже на самом начальном уровне.