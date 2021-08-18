В Уфе женщина угодила под колеса «Логана» и попала в больницу
Накануне в столице Башкирии 58-летняя женщина угодила под колеса автомобиля Renault Logan. Она переходила дорогу в неположенном месте.
Наезд на пешехода произошел напротив жилого дома №27/2 по улице Коммунистической. За рулем иномарки находилась 38-летняя женщина, сообщили в пресс-службе ГИБДД Уфы.
Пешеход получила различные травмы и была доставлена в больницу. По факту ДТП ведется расследование.
Госавтоинспекция столицы напоминает, что пешеходам необходимо переходить через проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности своего движения. Также рекомендуем иметь световозвращающие элементы на одежде, что сделает их заметными на дороге в темное время суток и даст возможность водителям заблаговременно заметить на проезжей части, а также предпринять меры, исключающие аварийные ситуации.