В Уфе женщина угодила под колеса «Логана» и попала в больницу

Госавтоинспекция столицы напоминает, что пешеходам необходимо переходить через проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности своего движения. Также рекомендуем иметь световозвращающие элементы на одежде, что сделает их заметными на дороге в темное время суток и даст возможность водителям заблаговременно заметить на проезжей части, а также предпринять меры, исключающие аварийные ситуации.

пресс-служба ГИБДД Уфы