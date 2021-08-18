Увидела разбитые окна и побоялась зайти в квартиру: жительницу Башкирии ограбил злоумышленник

Жительница Стерлитамака обратилась в полицию и сообщила о том, что обнаружила в своей квартире разбитые окна, однако внутрь зайти побоялась. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Стражи порядка сработали оперативно - они задержали предполагаемого грабителя по горячим следам и доставили его в отделение полиции. Им оказался 31-летний местный житель. Он похитил из квартиры телевизор и скрылся с места преступления.