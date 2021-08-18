Решила инвестировать сбережения в акции: мошенник выманил у жительницы Башкирии 1,5 млн рублей

Заявительница рассказала, что в "Инстаграме" ей написал неизвестный и предложил инвестировать сбережения в акции крупных российских компаний. Через какое-то время он позвонил потерпевшей и убедил ее оформить кредит, потому что, с его слов, данное предложение очень выгодное. Женщина оформила кредит на сумму более 1,5 млн рублей и отправила деньги на продиктованные счета.