В Башкирии осудят четверых участников наркогруппировки, изготовивших 123 кг наркотиков

В Нефтекамске осудят четверых мужчин, организовавших нарколабораторию. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Башкирии осудят четверых участников наркогруппировки, изготовивших 123 кг наркотиков

Впервой половине прошлого года обвиняемые вступили в преступное сообщество и организовали нарколабораторию в садовом домике. Они приобрели прекурсоры и на специальном оборудовании изготовили синтетический наркотик «Мефедрон». Продавали они его путем тайников-закладок.

Незаконная деятельность обвиняемых пресечена сотрудниками полиции спустя пару месяцев с момента начала производства и сбыта наркотических средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обнаружены и изъяты наркотические средства в особо крупном размере массой более 123 кг, а также прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере массой более 887 кг.

пресс-служба прокуратуры 

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Свою вину они признали. Уголовное дело направлено в Верховный суд РБ.

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