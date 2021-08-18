В Башкирии осудят четверых участников наркогруппировки, изготовивших 123 кг наркотиков

Незаконная деятельность обвиняемых пресечена сотрудниками полиции спустя пару месяцев с момента начала производства и сбыта наркотических средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обнаружены и изъяты наркотические средства в особо крупном размере массой более 123 кг, а также прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере массой более 887 кг.

пресс-служба прокуратуры