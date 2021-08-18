В Башкирии осудят четверых участников наркогруппировки, изготовивших 123 кг наркотиков

В Нефтекамске осудят четверых мужчин, организовавших нарколабораторию. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства.
Впервой половине прошлого года обвиняемые вступили в преступное сообщество и организовали нарколабораторию в садовом домике. Они приобрели прекурсоры и на специальном оборудовании изготовили синтетический наркотик «Мефедрон». Продавали они его путем тайников-закладок.
Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Свою вину они признали. Уголовное дело направлено в Верховный суд РБ.