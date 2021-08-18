Опыт программы «Сельский тренер» будут тиражировать в стране

Республиканский проект «Сельский тренер» могут тиражировать на всю страну. В Уфе народная программа «Единой России» пополнилась предложениями в части развития спорта.  Трехкратный олимпийский чемпион, сенатор Совета Федерации Александр Карелин встретился в Уфе с заслуженными спортсменами республики.

Темой обсуждения стала нехватка спортивных тренеров для людей с ОВЗ. Для решения проблемы, необходимо увеличить количество бюджетных мест на обучение специалистов адаптивной физической культуре. Из-за отсутствия специальных условий в школах дети с особенностями чаще всего получают просто освобождение от занятий и оказываются лишены развития. На совещании поступило предложение создать в республике центры олимпийского резерва и обогатить материально техническую базу уже существующих спортивных учреждений.

Конечно, благодарю руководство республики за то, что в прошлом году Кубок на призы Главы был единственным, который позволил участникам сборной команды проверить свои силы и стал опорным событием в формировании состава олимпийского. Хотелось бы, чтобы таких событий стало больше. Я надеюсь, что в этом учете появиться и анонсированный, но пока что не построенный центр борьбы.

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы России
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии