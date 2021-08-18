Опыт программы «Сельский тренер» будут тиражировать в стране

Конечно, благодарю руководство республики за то, что в прошлом году Кубок на призы Главы был единственным, который позволил участникам сборной команды проверить свои силы и стал опорным событием в формировании состава олимпийского. Хотелось бы, чтобы таких событий стало больше. Я надеюсь, что в этом учете появиться и анонсированный, но пока что не построенный центр борьбы.

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы России