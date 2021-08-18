Ректор БашГУ поддержал идею создания межвузовского кампуса в Уфе



Новость прокомментировал в соцсетях глава республики. По его словам, вердикт федерального кабмина – это важнейшее достижение высшей школы и науки региона. То, над чем долгие годы работали ректоры вузов и власти, становится реальностью. На строительство студенческого кампуса направят десятки миллиардов рублей, которые пойдут на общежития, научные лаборатории, а также спортивные, культурные учреждения для учащихся и преподавателей. Студенческий кампус разместят на южном склоне реки Белой возле здания Башгосуниверситета. Также для помещений кампуса задействуют площадки бывшего завода имени Кирова.