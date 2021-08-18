Под Уфой водитель и фельдшер скорой помощи погибли в аварии

Сегодня, 18 августа, рано утром произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован под Уфой на 1484 км трассы М-5.

Известно, что в аварию попала машина скорой помощи. Автомобиль врезался в стоящий на обочине грузовик КамАЗ. Большегруз остановился для замены колеса.

В результате столкновения 55-летний водитель скорой помощи и 26-летний фельдшер получили травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Медики возвращались домой в Иглинский район после транспортировки пациента в ковид-госпиталь в Зубово.

Сейчас расследуются все обстоятельства произошедшего.