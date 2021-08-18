В Башкирии введено ограничение на посещение лесов

В Башкирии сохраняется аномально жаркая погода. Из-за жары и отсутствия осадков также сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В связи с этим в республике введено ограничение на посещение лесов. Также на территорию лесных массивов запрещён въезд транспорта.

Ограничения введены, в частности, в Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Бурзянском, Зилаирском, Зианчуринском, Кугарчинском, Учалинском и Хайбуллинском районах. Такая мера введена для снижения риска возникновения пожароопасной ситуации. Ограничения будут действовать до 5 сентября 2021 года.