В Башкирии продолжают действовать 12 очагов лесных пожаров

Экстренные службы Башкирии продолжает борьбу с лесными пожарами. Так, по состоянию на 18 августа, зафиксировано 12 очагов лесных пожаров. Общая площадь возгорания достигла 158,9 га.

В частности, в Бурзянском районе зафиксировано 7 очагов лесных пожаров, в Белорецком – 2, в Абзелиловском, Зилаирском и Кушнаренковском по одному очагу. Лишь четыре очага возгорания удалось локализовать.