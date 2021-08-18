В Башкирии продолжают действовать 12 очагов лесных пожаров

Экстренные службы Башкирии продолжает борьбу с лесными пожарами. Так, по состоянию на 18 августа, зафиксировано 12 очагов лесных пожаров. Общая площадь возгорания достигла 158,9 га.
В частности, в Бурзянском районе зафиксировано 7 очагов лесных пожаров, в Белорецком – 2, в Абзелиловском, Зилаирском и Кушнаренковском по одному очагу. Лишь четыре очага возгорания удалось локализовать.
Разрастается 8 очагов возгорания – локализовать пожары пока не удаётся. На борьбу с огнём отправились 82 единицы техники и 287 человек.