МФЦ Башкирии отмечает 10-летие со дня создания

35 миллионов обращений было обработано многофункциональным центром Башкортостана за десять лет. С момента открытия офиса в Уфе количество предоставляемых гражданам услуг выросло с 60 до 330.

Сейчас в республике работают 76 отделений МФЦ – центры есть в каждом  городе и районе. За последние три года на укрепление материально-технической базы правительством было выделено 340 миллионов рублей. Как уверяют сотрудники, благодаря таким мерам поддержки существенно сократилось время ожидания заявителей с 40 минут до пяти. На данный момент во всех учреждениях работают более двух тысячи сотрудников.

Устроилась я в МФЦ в 2014 году. Очень нравится коллектив. Работа очень интересная, многогранная. Приходят заявители с различными жизненными ситуациями, мы всегда рады им помочь.

Алина Шайхуллина, специалист Многофункционального центра Республики Башкортостан
Фото №1 - МФЦ Башкирии отмечает 10-летие со дня создания

Без МФЦ сегодня невозможно представить повседневную жизнь. Сегодня МФЦ – это высокотехнологичное лицо государства, его интерфейс, который оказывает помощь миллионам жителей.

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