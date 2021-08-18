МФЦ Башкирии отмечает 10-летие со дня создания

35 миллионов обращений было обработано многофункциональным центром Башкортостана за десять лет. С момента открытия офиса в Уфе количество предоставляемых гражданам услуг выросло с 60 до 330.

Сейчас в республике работают 76 отделений МФЦ – центры есть в каждом городе и районе. За последние три года на укрепление материально-технической базы правительством было выделено 340 миллионов рублей. Как уверяют сотрудники, благодаря таким мерам поддержки существенно сократилось время ожидания заявителей с 40 минут до пяти. На данный момент во всех учреждениях работают более двух тысячи сотрудников.