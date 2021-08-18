В Башкирии на пастуха напал бык

В Аургазинском районе во время выпаса скота пострадал 58-летний пастух. О произошедшем рассказала пресс-служба Гострудинспекции.

24 июля животновод отправился со стадом на водопой. В тот день пастухи передвигались на мопедах, а не на лошадях. Однако из-за крутизны склона к воде животновод подогнал скот пешком. Обратно животные шли с неохотой, поэтому пастух подгонял их кнутом.

В один момент племенной бык внезапно развернулся к мужчине и напал на него. Самостоятельно отогнать разъяренное животное пастух не смог. К счастью, ему на помощь подоспел напарник.

Пастух получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Врачи диагностировали у мужчины переломы нескольких рёбер. Выяснилось, что бык-производитель вообще не должен был перемещаться со всем стадом. Также у пастуха не было необходимой палки для контроля за животными.