Ректор УГАТУ прокомментировал создание межвузовского кампуса в Уфе

Кампус закроет потребности в проживании более 2,5 тыс. человек. Студенческий городок включит в себя три составляющие: образование, науку и инновации. При этом он будет обеспечивать комфортное проживание студентов, а также содействовать их активному образу жизни.

С созданием НОЦ мирового уровня для сельской молодежи появится доступность к современным достижениям науки и образования. У 40 процентов населения Башкортостана, проживающих сейчас на селе, появится возможность не уезжать из республики. Регион будет притягивать талантливую молодежь не только со всей России, но из-за рубежа. Развитие инфраструктуры позволит республике укрепить свои позиции в сфере образования и развитии научно-образовательного туризма.