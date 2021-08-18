В Уфе сотрудник ГИБДД спас жизнь человеку с приступом эпилепсии

Проезжая пересечение улицы 50 лет СССР и проспекта Октября, Ильнур заметил лежащего на земле мужчину. Вокруг уфимца столпились люди, и было ясно, что несчастному нужна помощь.

Оказалось, у мужчины начался приступ эпилепсии. Никто из очевидцев помочь ему не мог — в скорую помощь дозвониться было невозможно. Тогда Ильнур оперативно связался с дежурной частью полка, которая и вызвала врачей. Мужчину удалось госпитализировать и спасти.