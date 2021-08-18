В Башкирии насмерть сбили 59-летнего велосипедиста

Инцидент зафиксирован на 42 км автодороги Архангельское-Красноусольский. 31-летний житель Салавата на «Дэу Нексии» совершил наезд на 59-летнего велосипедиста. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.