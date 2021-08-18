В Башкирии насмерть сбили 59-летнего велосипедиста

Поздним вечером 17 августа в Гафурийском района произошла смертельная авария. Подробности ДТП сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.
Инцидент зафиксирован на 42 км автодороги Архангельское-Красноусольский. 31-летний житель Салавата на «Дэу Нексии» совершил наезд на 59-летнего велосипедиста. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
Известно, что велосипедист передвигался по краю проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: ГИБДД РБ.