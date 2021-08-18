В детском саду Башкирии малышей кормили просроченными продуктами

На личной странице главы Башкирии появился комментарий от возмущенной мамы из Давлеканово. Женщина пожаловалась на качество питания в детском саду №6, куда ходит её ребёнок.

По словам местной жительницы, всё началось с того, что родители заметили несоответствие между заявленным меню и реальными блюдами. После родителей возмутило качество питания – суп, больше похожий на воду с тремя горошинами, испортившейся кефир на полдник и бутерброды с просроченным маслом.