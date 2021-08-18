В России среди вакцинированных разыграют 100 тысяч рублей

Вакцинированные россияне могут испытать удачу и принять участие в розыгрыше 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Розыгрыш будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. На основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру рандомно будет выбрана 1 тысяча человек, которые станут обладателями денежного приза.