Появилось видео из палаты в Башкирии, где роженица убила чужого малыша

16 августа республику потрясло жуткое событие – в больнице №1 города Стерлитамак 29-летняя роженица выбросила из окна новорожденного младенца соседки по палате. Ребёнок погиб от полученных травм.

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео из палаты, где произошла трагедия. Медицинский персонал больницы рассказывает подробности произошедшего. Известно, что обе мамочки родили малышей путём кесарева сечения с разницей в два часа. В палату к роженицам детей привезли на кормление.

По некоторым данным, 29-летняя подозреваемая за несколько дней до родов была выписана из психоневрологического диспансера, где девушку лечили от «тяжёлой депрессии». Следственный комитет даст правовую оценку сотрудникам медучреждения.