В Башкирии коронавирус унёс жизни почти 950 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
В частности, в Башкирии за сутки было выявлено ещё 290 человек с коронавирусом. При этом за всё время пандемии этот показатель уже достиг 53 169. С выздоровлением выписали 448 человек за сутки (за всё время – 48 753). Скончались ещё 12 пациентов (941).
В России за сутки коронавирус выявили у 20 914 человек (6 663 473), выздоровели – 20 713 (5 939 037), скончались – 799 (172 909).