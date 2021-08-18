В Башкирии коронавирус унёс жизни почти 950 человек

В частности, в Башкирии за сутки было выявлено ещё 290 человек с коронавирусом. При этом за всё время пандемии этот показатель уже достиг 53 169. С выздоровлением выписали 448 человек за сутки (за всё время – 48 753). Скончались ещё 12 пациентов (941).