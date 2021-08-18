Жителей Башкирии предупреждают об аномальной жаре до +39°С

МЧС Башкирии просит жителей республики быть особенно внимательными и аккуратными, ведь такая жара опасна для здоровья. Спасатели рекомендуют: не находиться под прямыми лучами солнца с 12 до 16 часов, отказаться от алкоголя, пить больше воды, не заниматься активным спортом и ни в коем случае не оставлять детей и животных на солнцепёке в запертом автомобиле.