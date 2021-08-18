В Уфе из окна выпал годовалый ребёнок

Сегодня, 18 августа, в Уфе произошёл несчастный случай. Инцидент зафиксирован у пятиэтажного дома по улице Октябрьской Революции около двух часов дня.

Выяснилось, что из окна на первом этаже выпал годовалый ребёнок. Плач мальчика услышала женщина, которая работает в учреждении, расположенном на цокольном этаже здания. Именно она оказала первую помощь ребёнку, а также вызвала скорую помощь и полицию.