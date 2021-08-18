В Уфе в рамках юниорского ЧМ по борьбе стартовали соревнования среди девушек

В Уфе продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров. Сегодня начались соревнования у девушек. Они выступают по правилам борьбы вольного стиля. Предварительные схватки состоялись в пяти весовых категориях. Впереди полуфинальные встречи.

Сборная России представлена на турнире во всех десяти весовых категориях. Главными соперницами в борьбе за первое общекомандное место выступают юниорки из США.

Я думаю, мы поспорим со сборной Америки и сборная Индии. Может, хорошее сопротивление оказать. У себя дома стены помогают, мы должны выигрывать. Анна Шамова, старший тренер юниорской сборной России по женской борьбе