В Башкирии выбросившая младенца женщина проведет неделю в психбольнице

Редакции bash.news стали известны детали расследования уголовного дела в отношении 29-летней Алины А. Следующие 2 месяца женщина проведет в следственном изоляторе, а первую неделю - в психбольнице.

Напомним, страшная история произошла в Стерлитамаке несколько дней назад. Вечером, 16 августа, 29-летняя жительница Киргиз-Мияков схватила младенца своей соседки по палате и выбросила его в окно. Подробнее об этой истории мы писали ранее.

Сегодня прямо в больнице под присмотром врачей ей была назначена мера пресечения на время следствия в виде 2 месяцев ареста. Все это время это время она проведет в следственном изоляторе, а первую неделю - в психбольнице.

Медики тем временем провели обследование подозреваемой и вынесли свой вердикт. По данным источников bash.news в медицинских кругах, 29-летняя Алина А. в данный момент страдает от тревоги, двигательного беспокойства, импульсивности, наличия бредовых идей, суицидальных мыслей. Также специалисты отмечают: женщина до сих пор не может понять, что совершила. Иными словами, у нее отсутствует критика по отношению к своим действиям, для нее все происходящее кажется нормой.

Также наш собеседник отметил, что кроме круглосуточного наблюдения врачами Алину А. в режиме 24/7 будет сопровождать конвой.