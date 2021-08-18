Радий Хабиров собрался в экспедицию на Северный полюс

Радий Хабиров планирует отправиться в экспедицию на Северный полюс, чтобы искать останки корабля «Святая Анна». Предположительно, путешествие состоится следующим летом. Об этом Глава Башкортостана заявил на заседании попечительского совета регионального отделения Русского географического общества, которое состоялось в музее полярников имени Валериана Альбанова в Уфе.
С предложением к главе региона обратился заведующий филиалом мемориального дома-музея имени Аксакова Михаил Чванов, который выступил одним из инициаторов создания Музея Альбанова.
Летом 2022 года будет отмечаться 140-летний юбилей Валериана Альбанова. Уроженец Уфы в 1912-1914 годах принял участие в полярной экспедиции Георгия Брусилова на шхуне «Святая Анна», которая впоследствии застряла во льдах Карского моря. Он стал прототипом штурмана Климова в известной книге «Два капитана» Вениамина Каверина. В мае этого года в Уфе в его честь открыли музей с уникальными экспонатами.