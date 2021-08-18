Радий Хабиров собрался в экспедицию на Северный полюс

Летом 2022 года будет отмечаться 140-летний юбилей Валериана Альбанова. Уроженец Уфы в 1912-1914 годах принял участие в полярной экспедиции Георгия Брусилова на шхуне «Святая Анна», которая впоследствии застряла во льдах Карского моря. Он стал прототипом штурмана Климова в известной книге «Два капитана» Вениамина Каверина. В мае этого года в Уфе в его честь открыли музей с уникальными экспонатами.