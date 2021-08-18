В районе Башкирии заработал мобильный магазин

В Стерлибашевском районе начал работать мобильный магазин. Жителям отдаленных деревень больше не придется ездить в соседние села за продуктами – товары им довезут прямо до дома. «Автолавка» – это первый социальный проект предпринимателя Салавата Зайнуллина.

Проект предпринимателя Салавата Зайнуллина действует уже более месяца. На свои деньги он купил фургон, продукты и сделал рекламу. Товары в автолавке недорогие. Закупочная цена продукта + 20%. Также при кооперативе работает система совместных покупок. После закупки продукты развозят по отдаленным деревням, где нет магазинов.

Мы пытаемся прийти к точке безубыточности, в ближайшее время выйти на прибыль. В данный момент мы обслуживаем в районе десять сел, во многих из них на данный момент отсутствуют торговые точки. Салават Зайнуллин, предприниматель

У Салавата Зайнуллина есть и свой личный помощник. Супруга не только помогает мужу, но и наравне с ним ведет продвижение проекта. Общается с покупателями, принимает заявки.

В планах расширить ассортимент. Люди делаю заказы, звонят. Потребность в таких продуктах как мясо. Альбина Иманкулова

Закупаются у республиканских производителей. Так они помогают местным предпринимателям реализовать их продукцию.

Продуктов не хватает. Много сейчас пожилых людей, молодых нет. Я слышала, что к нам приезжает кооператив, им удобно. Светлана Каримова, предприниматель

Предложил реализовать свою идею Салават Зайнуллин районному бизнес-шерифу на «Предпринимательском часе». После обсуждения проекта получил разрешение.

Мы идею поддержали, сейчас решили обратиться в Министерство предпринимательства и торговли. Там уже посмотрим, какие меры поддержки предусмотрены. Марсель Юсупов, заместитель главы администрации по инвестициям и развитию предпринимательства Стерлибашевского района

Особенно рады появлению мобильного магазина люди пожилые. Закупаются сразу на неделю вперед. Причём не только продуктами, бытовой химией, но и лекарствами.

Нам тяжело же и в магазин ходить. Все покупаем: крупы разные, гречка, пшено, рис купила. Зинаида Петрова, жительница д. Тятербашево

Ходить далеко. Я вот купила. Деревня дальше есть, там только магазин, но это далеко. А так вот хорошо, что приезжают, удобно. Валентина Алексеева, жительница д. Тятербашево

Для маломобильных граждан предусмотрена доставка на дом по заявке. Социальный проект ориентирован на доступность и качество услуг.