В районе Башкирии заработал мобильный магазин

В Стерлибашевском районе начал работать мобильный магазин. Жителям отдаленных деревень больше не придется ездить в соседние села за продуктами – товары им довезут прямо до дома. «Автолавка» – это первый социальный проект предпринимателя Салавата Зайнуллина.
Проект предпринимателя Салавата Зайнуллина действует уже более месяца. На свои деньги он купил фургон, продукты и сделал рекламу. Товары в автолавке недорогие. Закупочная цена продукта + 20%. Также при кооперативе работает система совместных покупок. После закупки продукты развозят по отдаленным деревням, где нет магазинов.
У Салавата Зайнуллина есть и свой личный помощник. Супруга не только помогает мужу, но и наравне с ним ведет продвижение проекта. Общается с покупателями, принимает заявки.
Закупаются у республиканских производителей. Так они помогают местным предпринимателям реализовать их продукцию.
Предложил реализовать свою идею Салават Зайнуллин районному бизнес-шерифу на «Предпринимательском часе». После обсуждения проекта получил разрешение.
Особенно рады появлению мобильного магазина люди пожилые. Закупаются сразу на неделю вперед. Причём не только продуктами, бытовой химией, но и лекарствами.
Для маломобильных граждан предусмотрена доставка на дом по заявке. Социальный проект ориентирован на доступность и качество услуг.
Также в кооперативе действует карточная система. Каждый покупатель может стать пайщиком. Для этого нужно написать заявление и внести членский взнос. А подтверждает статус нахождения в кооперативе вот такая персональная карта.