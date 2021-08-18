В Уфе задержали начальника отдела ГИБДД, которого обвиняют во взяточничестве

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, инспектора подозревают в получении взяток за выдачу водительских прав. По версии следствия, в 2018 году мужчина получал через посредников взятки в размере от 12 до 14 тысяч рублей. За выплаты он активно содействовал в получении водительских прав тем, кто был их лишен за различные правонарушения.