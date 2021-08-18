В Башкирии гражданина Китая приговорили к 4,5 годам колонии за дачу взятки сотруднику ФСБ

Верховный суд РБ оставил жалобу гражданина КНР, которого признали виновным в даче взятки, без удовлетворения. 4 года и 6 месяцев он проведет в колонии общего режима.

Фото №1 - В Башкирии гражданина Китая приговорили к 4,5 годам колонии за дачу взятки сотруднику ФСБ

Инцидент произошел весной прошлого года. В ходе оперативных мероприятий из офиса и квартиры обвиняемого, являющегося директором компании, оперативники изъяли документы, мобильные телефоны, электронные носители информации и компьютерную технику. За возврат имущества и уничтожение данных он предложил сотруднику ФСБ 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Государственный обвинитель просил в суде оставить приговор без изменения, жалобу защитника осужденного без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

пресс-служба прокуратуры Башкирии
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