В Башкирии 61-летний мужчина угнал у своего брата машину
53-летний житель Илишевского района Башкирии обратился в полицию и сообщил о том, что из его гаража угнали автомобиль Hyundai Sonata. На место происшествия выехали оперативники.
Заявитель уехал в один из северных регионов на заработки. Машину он оставил в гараже. Родственники в один из дней обнаружили, что замок спилен, а иномарка исчезла. На место происшествия выехали полицейские. Машину затем обнаружили на штрафстоянке. Как выяснилось, автомашину остановили сотрудники Госавтоинспекции на дороге возле соседней деревни.
пресс-служба МВД Башкирии
Предполагаемого угонщика задержали по горячим следам. Им оказался 61-летний брат потерпевшего. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
По предварительной версии, подозреваемый проходил мимо дома своей матери и вспомнил, что брат оставил в гараже свой автомобиль. Тогда он решил покататься на нем. Взяв ножовку, сельчанин спилил замок, взял находившиеся в салоне машины ключи и уехал. По пути его остановили сотрудники ДПС и уличили водителя в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Авто направили на специализированную стоянку, а мужчине пришлось отвечать на вопросы полицейских.
пресс-служба МВД Башкирии
В настоящее время оперативники проводят расследование, направленное на установление обстоятельств произошедшего.