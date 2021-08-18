В Башкирии 61-летний мужчина угнал у своего брата машину

По предварительной версии, подозреваемый проходил мимо дома своей матери и вспомнил, что брат оставил в гараже свой автомобиль. Тогда он решил покататься на нем. Взяв ножовку, сельчанин спилил замок, взял находившиеся в салоне машины ключи и уехал. По пути его остановили сотрудники ДПС и уличили водителя в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Авто направили на специализированную стоянку, а мужчине пришлось отвечать на вопросы полицейских.

пресс-служба МВД Башкирии