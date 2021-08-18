В Башкирии 61-летний мужчина угнал у своего брата машину

53-летний житель Илишевского района Башкирии обратился в полицию и сообщил о том, что из его гаража угнали автомобиль Hyundai Sonata. На место происшествия выехали оперативники.

Фото №1 - В Башкирии 61-летний мужчина угнал у своего брата машину

Заявитель уехал в один из северных регионов на заработки. Машину он оставил в гараже. Родственники в один из дней обнаружили, что замок спилен, а иномарка исчезла. На место происшествия выехали полицейские. Машину затем обнаружили на штрафстоянке. Как выяснилось, автомашину остановили сотрудники Госавтоинспекции на дороге возле соседней деревни.

пресс-служба МВД Башкирии

Предполагаемого угонщика задержали по горячим следам. Им оказался 61-летний брат потерпевшего. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

По предварительной версии, подозреваемый проходил мимо дома своей матери и вспомнил, что брат оставил в гараже свой автомобиль. Тогда он решил покататься на нем. Взяв ножовку, сельчанин спилил замок, взял находившиеся в салоне машины ключи и уехал. По пути его остановили сотрудники ДПС и уличили водителя в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Авто направили на специализированную стоянку, а мужчине пришлось отвечать на вопросы полицейских.

пресс-служба МВД Башкирии

В настоящее время оперативники проводят расследование, направленное на установление обстоятельств произошедшего.

Фото: МВД Башкирии.

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