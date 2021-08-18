Жительница Башкирии поверила мошеннику и лишилась более 2 млн рублей, оставшихся с продажи квартиры

38-летняя жительница Стерлитамака поверила телефонному аферисту и лишилась 2 млн 320 тысяч рублей, которые остались у нее с продажи квартиры. Доверчивая женщина обратилась в полицию.

Фото №1 - Жительница Башкирии поверила мошеннику и лишилась более 2 млн рублей, оставшихся с продажи квартиры

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал горожанке, что сейчас они занимаются выявлением сотрудников, которые занимаются мошеннической деятельностью.

Для этого 38-летней женщине необходимо было оформить кредит и полученные денежные средства отправить на счет другого банка для сохранности. Заявительница ответила незнакомцу, что нигде не работает и поэтому кредит получить не сможет, но у нее есть деньги с продажи квартиры. После чего потерпевшая перевела все имеющиеся накопления на неизвестные счета разных банков. Ущерб, причиненный заявительнице, составил 2 миллиона 320 тысяч рублей. Незнакомец больше на связь не выходил.

пресс-служба МВД Башкирии

Сейчас сотрудники полиции Стерлитамака устанавливают личность преступника и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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