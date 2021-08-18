Жительница Башкирии поверила мошеннику и лишилась более 2 млн рублей, оставшихся с продажи квартиры

38-летняя жительница Стерлитамака поверила телефонному аферисту и лишилась 2 млн 320 тысяч рублей, которые остались у нее с продажи квартиры. Доверчивая женщина обратилась в полицию.
Потерпевшая рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал горожанке, что сейчас они занимаются выявлением сотрудников, которые занимаются мошеннической деятельностью.
Сейчас сотрудники полиции Стерлитамака устанавливают личность преступника и выясняют все обстоятельства произошедшего.