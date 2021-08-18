Иностранные гости о юниорском чемпионате мира по борьбе в Уфе: «Очень хорошее впечатление»

Сегодня на чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров завершили свои соревнования борцы вольного стиля. 2 золотые и 4 бронзовые медали завоевали российские спортсмены. Также на ковер вышли девушки. У них состоялись квалификационные поединки и полуфиналы в пяти весовых категориях. С кем сборницы ведут основную борьбу за награды турнира и что думают иностранные журналисты об Уфе?

Анна Шамова переживает за каждое выступление своих спортсменок. Старший тренер юниорской сборной рассчитывает на первое общекомандное место. Тем более в отсутствии мирового лидера в этой дисциплине – команда из Японии не приехала в Уфу.

Я думаю, мы поспорим со сборной Америки и сборная Индии может хорошее сопротивление оказать. У себя дома стены помогают, и мы должны выигрывать. Анна Шамова, старший тренер юниорской сборной России по женской борьбе

А это и есть главный соперник в погоне за медалями юниорского первенства. Сборная США привезла на турнир максимально допустимое количество спортсменов. Это 10 атлетов по одному в каждой весовой категории. Сразу две представительницы штатов не пустили в полуфинал российских спортсменок.

Я уже 16 лет занимаюсь женской борьбой. В детстве, в возрасте 4 лет, меня привели на первую тренировку. У нас в Америке это популярный вид спорта. Для меня это уже 4-е крупное соревнование и второй мой юниорский чемпионат. Алара Бойд, участница чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров

В эти дни в Уфе иностранных гостей можно встретить не только среди участников чемпионата. Журналисты со всех уголков планеты рассказывают о турнире. Герхард Римус из Швейцарии 13 лет работал тренером по борьбе. А сейчас делает фоторепортажи с соревнований для печатных изданий у себя в стране.

Очень хорошее впечатление от первенства в Уфе. Это отличные соревнования. Волонтеры мне помогают, и я счастлив работать здесь. Герхард Римус, фотограф /Швейцария/

Кто никогда не думал о смене профессии, так это Пайзула Умаров. Заслуженный тренер России уже 50 лет работает с детьми у себя в станице Наурская Чеченской республики. Это его четвертый визит в Уфу. На чемпионате выступит его воспитанник Ислам. А пока все дни соревнований тренер проводит на арене и не пропускает ни одной схватки.