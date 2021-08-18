Иностранные гости о юниорском чемпионате мира по борьбе в Уфе: «Очень хорошее впечатление»

Сегодня на чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров завершили свои соревнования борцы вольного стиля. 2 золотые и 4 бронзовые медали завоевали российские спортсмены. Также на ковер вышли девушки. У них состоялись квалификационные поединки и полуфиналы в пяти весовых категориях. С кем сборницы ведут основную борьбу за награды турнира и что думают иностранные журналисты об Уфе?
Анна Шамова переживает за каждое выступление своих спортсменок. Старший тренер юниорской сборной рассчитывает на первое общекомандное место. Тем более в отсутствии мирового лидера в этой дисциплине – команда из Японии не приехала в Уфу.
А это и есть главный соперник в погоне за медалями юниорского первенства. Сборная США привезла на турнир максимально допустимое количество спортсменов. Это 10 атлетов по одному в каждой весовой категории. Сразу две представительницы штатов не пустили в полуфинал российских спортсменок.
В эти дни в Уфе иностранных гостей можно встретить не только среди участников чемпионата. Журналисты со всех уголков планеты рассказывают о турнире. Герхард Римус из Швейцарии 13 лет работал тренером по борьбе. А сейчас делает фоторепортажи с соревнований для печатных изданий у себя в стране.
Кто никогда не думал о смене профессии, так это Пайзула Умаров. Заслуженный тренер России уже 50 лет работает с детьми у себя в станице Наурская Чеченской республики. Это его четвертый визит в Уфу. На чемпионате выступит его воспитанник Ислам. А пока все дни соревнований тренер проводит на арене и не пропускает ни одной схватки.
Завершили свои выступления представители вольного стиля. Российские спортсмены завоевали в итоге 2 золотые и 4 бронзовые медали. Завтра юниорское первенство продолжат полуфиналы и финалы в женской борьбе.