Врач из Уфы рассказал, что повлияет на увеличение заболеваемости коронавирусом

За сутки в республике зафиксировали 290 новых случаев заражения COVID-19. В Башкирии стремительно растет число тяжелобольных коронавирусной инфекцией. Сегодня их уже 74 человека, 10 лежат под аппаратами ИВЛ.

Лечение в стационарах проходят 744 инфицированных. А вот количество суточных смертей пока неизменно. По данным регионального Минздрава, от коронавируса скончались еще 12 человек. Между тем, в регионе продолжается вакцинация. Полностью двумя компонентами от коронавируса привились более 870 тысяч человек.

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Будет наблюдаться сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, это также будет способствовать увеличению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Поэтому, если мы сами не осознаем, что только выполнение условий, при которых мы сможем этого достичь, мы придем к заветной цели.

Дамир Валишин, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ
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