Врач из Уфы рассказал, что повлияет на увеличение заболеваемости коронавирусом

Будет наблюдаться сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, это также будет способствовать увеличению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Поэтому, если мы сами не осознаем, что только выполнение условий, при которых мы сможем этого достичь, мы придем к заветной цели.

Дамир Валишин, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ