Врач из Уфы рассказал, что повлияет на увеличение заболеваемости коронавирусом

За сутки в республике зафиксировали 290 новых случаев заражения COVID-19. В Башкирии стремительно растет число тяжелобольных коронавирусной инфекцией. Сегодня их уже 74 человека, 10 лежат под аппаратами ИВЛ.
Лечение в стационарах проходят 744 инфицированных. А вот количество суточных смертей пока неизменно. По данным регионального Минздрава, от коронавируса скончались еще 12 человек. Между тем, в регионе продолжается вакцинация. Полностью двумя компонентами от коронавируса привились более 870 тысяч человек.