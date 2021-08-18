В Башкирии росгвардейцы потушили загоревшийся автомобиль

Сегодня, 18 августа, в Мелеузе из под капота автомобиля, стоявшего в ожидании зеленого сигнала светофора, повалил дым и показались языки пламени. К счастью, рядом находились росгвардейцы, которые сумели предотвратить возможную трагедию.