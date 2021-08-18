В Башкирии росгвардейцы потушили загоревшийся автомобиль

Сегодня, 18 августа, в Мелеузе из под капота автомобиля, стоявшего в ожидании зеленого сигнала светофора, повалил дым и показались языки пламени. К счастью, рядом находились росгвардейцы, которые сумели предотвратить возможную трагедию.
ЧП произошло на пересечении улиц Смоленской и Ленина. Росгвардейцы перекрыли движение и потушили горящий автомобиль с помощью огнетушителя, сообщили в пресс-службе Росгвардии Башкирии.
К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
Фото: Росгвардия РБ.