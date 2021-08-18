Выпускницу из Башкирии насильно увезли в съемную квартиру на севере

Выпускница одной из школ Стерлитамака заявила о том, что ее насильно увезли в Сургут. Вопиющий случай произошел 28 мая, сообщает издание КП-Уфа.

В тот роковой день девушка вышла после сдачи ЕГЭ из гимназии №6. К учебному заведению подъехал на отечественной "Шестерке" 23-летний приятель, который насильно посадил ее в машину и увез в Уфу, после чего они доехали на такси до Екатеринбурга, а затем – на автобусе до Сургута. К этому времени мама пропавшей Марии уже написала заявление в полицию.

Девушка вышла на связь 4 июня через местный отдел полиции и сообщила, чтобы ее не искали, и с ней все в порядке – она находится на съемной квартире с молодым человеком. Спустя два дня туда наведалась ее тетя и забрала племянницу с собой, после чего отправила в Стерлитамак.