В Башкирии сотрудники роддома, где женщина выкинула в окно чужого малыша, рассказали подробности

Обвиняемую в убийстве новорожденного в стерлитамакском роддоме сегодня арестовали на 2 месяца. Женщина выбросила из окна младенца. Процесс избрания меры пресечения проходил нестандартно – в стенах психиатрической больницы. Между тем прокуратура организовала проверку медучреждений на предмет качества оказания медицинской помощи. Начали со злополучного роддома.

Сейчас эти кровати пусты, а в палату заходят исключительно для следственных действий и прокурорских проверок. Вот здесь, у стены, лежала Алина Арысланова, которая родила вторую дочь, а через кровать – Виктория, которая с разницей в 2 часа от Алины стала мамой в третий раз. Медики принесли им грудничков на кормление.

– За салфетками пошла. Она здесь лежала. Сюда пошла и выкинула, окно было закрытым. – А дети почему находились при них? – Приносим на кормление их, и, соответственно, положено детям находиться с мамой, потому что они должны лежать с детьми в палате совместного пребывания. Мама и ребенок должны вместе лежать. Сотрудники роддома

Помимо подозреваемой и потерпевшей, в палате находились еще две пациентки – также после операций. Врачи рассказали, почему Арыслановой никто не смог помешать выбросить чужого младенца.

Они здесь находились после операции, после спинальной анестезии. Они еще остаются парализованными, они не могут ходить. Сотрудники роддома

Примечательно, но Арысланова сама работала врачом, каждый год проходила медобследования, в том числе и у психиатров. Душевное расстройство проявилось во время беременности, диагноз – депрессивный эпизод тяжелой степени. Почему психиатрическое учреждение, где лечилась подозреваемая, выписало женщину и как врачи роддома допустили трагедию, сейчас выясняет прокуратура.

Пустой взгляд в пол, сломанный ноготь на указательном пальце правой руки. Уже в палате психбольницы Арысланова в ожидании меры пресечения. Процесс проходит в стенах лечебницы. Из-за агрессивного поведения и тяжелого состояния после кесарева сечения в зал заседаний она явиться не в силах.

Судом в ходе выездного заседания, по ходатайству следователя следственного отдела по г. Стерлитамак следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, 29-летней жительнице Миякинского района, обвиняемой в совершении преступления, п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан

Никто из семьи погибшего младенца не приехал на заседание. Оно и понятно – им сейчас не до этого. Сегодня семья прощалась с малышом. Арысланова так и не принесла им извинений. На процессе она лишь просила увидеться со своим ребенком, но пока этой встрече быть не суждено. Дочь подозреваемой находится в стерлитамакском роддоме, ее дальнейшая судьба пока неизвестна.