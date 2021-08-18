В Башкирии сотрудники роддома, где женщина выкинула в окно чужого малыша, рассказали подробности

Обвиняемую в убийстве новорожденного в стерлитамакском роддоме сегодня арестовали на 2 месяца. Женщина выбросила из окна младенца. Процесс избрания меры пресечения проходил нестандартно – в стенах психиатрической больницы. Между тем прокуратура организовала проверку медучреждений на предмет качества оказания медицинской помощи. Начали со злополучного роддома.
Сейчас эти кровати пусты, а в палату заходят исключительно для следственных действий и прокурорских проверок. Вот здесь, у стены, лежала Алина Арысланова, которая родила вторую дочь, а через кровать – Виктория, которая с разницей в 2 часа от Алины стала мамой в третий раз. Медики принесли им грудничков на кормление.
Помимо подозреваемой и потерпевшей, в палате находились еще две пациентки – также после операций. Врачи рассказали, почему Арыслановой никто не смог помешать выбросить чужого младенца.
Примечательно, но Арысланова сама работала врачом, каждый год проходила медобследования, в том числе и у психиатров. Душевное расстройство проявилось во время беременности, диагноз – депрессивный эпизод тяжелой степени. Почему психиатрическое учреждение, где лечилась подозреваемая, выписало женщину и как врачи роддома допустили трагедию, сейчас выясняет прокуратура.
Пустой взгляд в пол, сломанный ноготь на указательном пальце правой руки. Уже в палате психбольницы Арысланова в ожидании меры пресечения. Процесс проходит в стенах лечебницы. Из-за агрессивного поведения и тяжелого состояния после кесарева сечения в зал заседаний она явиться не в силах.
Никто из семьи погибшего младенца не приехал на заседание. Оно и понятно – им сейчас не до этого. Сегодня семья прощалась с малышом. Арысланова так и не принесла им извинений. На процессе она лишь просила увидеться со своим ребенком, но пока этой встрече быть не суждено. Дочь подозреваемой находится в стерлитамакском роддоме, ее дальнейшая судьба пока неизвестна.
Подозреваемая неделю пробудет в психдиспансере, пока не заживут швы от операции. У ее палаты круглосуточно дежурят полицейские. Затем женщину этапируют в СИЗО.