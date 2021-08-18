В Уфе открыли мемориальную доску в честь Валериана Альбанова

Радий Хабиров принял участие в открытии мемориальной доски в честь Валериана Альбанова в Уфе, на здании одного из корпусов Башкирского медуниверситета. Там находилась гимназия, в которой Альбанов учился в конце 19 века. В 1912-1914 годах уроженец Уфы принял участие в полярной экспедиции Георгия Брусилова на шхуне «Святая Анна», которая впоследствии застряла в льдах Карского моря. Прославленный моряк стал прототипом штурмана Климова – персонажа книги «Два капитана» Вениамина Каверина. В мае в честь Валериана Альбанова открыли музей. Летом следующего года будет отмечаться 140-летие со дня его рождения.