В Уфе открыли мемориальную доску в честь Валериана Альбанова

Радий Хабиров планирует поездку в экспедицию на Северный полюс, чтобы искать останки корабля «Святая Анна». Предположительно, путешествие состоится следующим летом. Об этом глава Башкортостана сообщил на заседании попечительского совета регионального отделения Русского географического общества, которое состоялось в музее полярников имени Валериана Альбанова в Уфе. С предложением к главе региона обратился заведующий филиалом мемориального Дома-музея имени Аксакова Михаил Чванов, который выступил одним из инициаторов создания Музея Альбанова.
Радий Хабиров принял участие в открытии мемориальной доски в честь Валериана Альбанова в Уфе, на здании одного из корпусов Башкирского медуниверситета. Там находилась гимназия, в которой Альбанов учился в конце 19 века. В 1912-1914 годах уроженец Уфы принял участие в полярной экспедиции Георгия Брусилова на шхуне «Святая Анна», которая впоследствии застряла в льдах Карского моря. Прославленный моряк стал прототипом штурмана Климова – персонажа книги «Два капитана» Вениамина Каверина. В мае в честь Валериана Альбанова открыли музей. Летом следующего года будет отмечаться 140-летие со дня его рождения.