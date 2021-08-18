Ученые: «Кампус мирового уровня в Уфе позволит остановить отток молодежи»

На склоне реки Белой в Уфе снесут 22 частных дома. Возле здания БашГУ планируют построить межвузовский кампус. На 17 гектарах возведут комплекс зданий, в которых студенты смогут проводить своё время. Он будет включать в себя библиотеку, лаборатории, спортивный центр, общежития для студентов, преподавателей и молодых учёных.
Современный кампус мирового уровня возведут в самом сердце столицы. В ближайшем будущем заросший склон реки Белой станет точкой притяжения студентов. Изначально наукоград планировали расположить в Демском районе, но позднее его было решено перенести на южный склон реки Белой, к Башкирскому государственному университету, на территорию бывшего завода имени Кирова.
Проект создания кампуса в Уфе вошел в число победителей и получит поддержку из федерального бюджета. По словам инициаторов, наукоград создаст комфортную атмосферу для жизни, работы и учебы. Комплекс будет включать в себя общежития, места отдыха и развлечений, а также спортивные объекты. Но основной акцент делают именно на исследовательские лаборатории.
Межвузовский студенческий кампус станет частью Евразийского научно-образовательного центра. В него войдут шесть университетов, три научных учреждения и 20 компаний. Проект оценили в сумму 18 млрд рублей. До 60% стоимости оплатит федеральный бюджет.
Кампус закроет потребности в проживании более 2,5 тысяч человек. Развитие инфраструктуры позволит республике укрепить свои позиции в сфере образования и развитии научного туризма, говорят специалисты. Завершить строительство Евразийского научно-образовательного центра планируют в 2024 году.