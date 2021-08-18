Ученые: «Кампус мирового уровня в Уфе позволит остановить отток молодежи»

На склоне реки Белой в Уфе снесут 22 частных дома. Возле здания БашГУ планируют построить межвузовский кампус. На 17 гектарах возведут комплекс зданий, в которых студенты смогут проводить своё время. Он будет включать в себя библиотеку, лаборатории, спортивный центр, общежития для студентов, преподавателей и молодых учёных.

Современный кампус мирового уровня возведут в самом сердце столицы. В ближайшем будущем заросший склон реки Белой станет точкой притяжения студентов. Изначально наукоград планировали расположить в Демском районе, но позднее его было решено перенести на южный склон реки Белой, к Башкирскому государственному университету, на территорию бывшего завода имени Кирова.

В ходе обсуждений с учёными стало понятно, что центральная площадка будет более удобной именно для тех агентов, которые в дальнейшем будут существовать в кампусе. Именно этим и была обоснована смена площадки и выбор территории, прилегающей к БашГУ, как наиболее потенциальной. Ольга Сарапулова, заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы

Проект создания кампуса в Уфе вошел в число победителей и получит поддержку из федерального бюджета. По словам инициаторов, наукоград создаст комфортную атмосферу для жизни, работы и учебы. Комплекс будет включать в себя общежития, места отдыха и развлечений, а также спортивные объекты. Но основной акцент делают именно на исследовательские лаборатории.

Очень важно понимать, что именно создание вот такой общей площадки для взаимодействия, для коммуникации студентов разных специальностей, разных университетов, разных курсов очень важным является как раз с точки зрения нового научно-исследовательского результата. То есть создания новых технологий, продуктов, решений и патентов. Олег Баулин, ректор УГНТУ

Межвузовский студенческий кампус станет частью Евразийского научно-образовательного центра. В него войдут шесть университетов, три научных учреждения и 20 компаний. Проект оценили в сумму 18 млрд рублей. До 60% стоимости оплатит федеральный бюджет.

Кампус мирового уровня станет как раз тем самым недостающим пазлом в целой экосистеме, которая будет создана в республике. В регионе начата большая работа по трансформации научного и образовательного комплекса. И, конечно, мы наконец-то развернём тот самый вектор, который на сегодняшний день имеет место, это отток нашей золотой молодёжи, нашего золотого генофонда республики. Камиль Рамазанов, и. о. президента Академии наук Республики Башкортостан