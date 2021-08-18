В Уфе готовят сцену для финала чемпионата WorldSkills

В Уфе идет подготовка сцены для открытия и закрытия финала чемпионата «Молодые профессионалы». Основание конструкции уже установлено, осталось завершить работы по настройке аппаратуры. Между тем участники соревнований готовятся продемонстрировать свое мастерство.
Большая площадка для чемпионата национального масштаба. В дирекции культурных программ региона сообщили, что в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» планируется провести грандиозное шоу.
Подготовка идет полным ходом. Участники чемпионата готовятся продемонстрировать свое мастерство на строительной площадке. За качеством выполнения заданий следят эксперты в строительной отрасли. За республиканским Министерством ЖКХ закреплены 4 компетенции: управление многоквартирным домом, электромонтаж, водные технологии, сантехника и отопление.
Финал национального чемпионата проводят в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование». Это самые масштабные в России состязания профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов и школьников.
Финал чемпионата пройдет в столице региона с 25 по 29 августа. В соревнованиях примут участие свыше 1500 человек из разных регионов.