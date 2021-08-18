В Уфе готовят сцену для финала чемпионата WorldSkills

Я в будущем вижу себя хорошим сантехником. Эта профессия нужна для того, чтобы ничего не поломалось, ничего не случилось. Рабочая профессия всегда нужна. Деталей очень много, например, надо по уровню все устанавливать.

Артём Саяхов и Денис Ибрагимов, участники IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia