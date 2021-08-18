В Уфе готовят сцену для финала чемпионата WorldSkills

В Уфе идет подготовка сцены для открытия и закрытия финала чемпионата «Молодые профессионалы». Основание конструкции уже установлено, осталось завершить работы по настройке аппаратуры. Между тем участники соревнований готовятся продемонстрировать свое мастерство.

Большая площадка для чемпионата национального масштаба. В дирекции культурных программ региона сообщили, что в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» планируется провести грандиозное шоу.

Здесь уже практически основание сцены готово, звуковое оборудование подвешено, осталось нанизать на него светодиодные панели, экраны, довести до логического завершения.

Гульнара Юрина, руководитель дирекции культурных программ Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе готовят сцену для финала чемпионата WorldSkills

Подготовка идет полным ходом. Участники чемпионата готовятся продемонстрировать свое мастерство на строительной площадке. За качеством выполнения заданий следят эксперты в строительной отрасли. За республиканским Министерством ЖКХ закреплены 4 компетенции: управление многоквартирным домом, электромонтаж, водные технологии, сантехника и отопление.

Я в будущем вижу себя хорошим сантехником. Эта профессия нужна для того, чтобы ничего не поломалось, ничего не случилось. Рабочая профессия всегда нужна. Деталей очень много, например, надо по уровню все устанавливать.

Артём Саяхов и Денис Ибрагимов, участники IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia

Финал национального чемпионата проводят в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование». Это самые масштабные в России состязания профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов и школьников.

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Естественно, на конкурсе ребят ждут такие же сложные мероприятия. Верим, что они будут готовы к этим мероприятиям.

Алина Салахутдинова, советник отдела благоустройства дворовых территорий Министерства ЖКХ Республики Башкортостан

Финал чемпионата пройдет в столице региона с 25 по 29 августа. В соревнованиях примут участие свыше 1500 человек из разных регионов.

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