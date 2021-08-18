В Уфе археологи ищут артефакты на территории Кошкиного леса перед возведением многоэтажек

Археологи ищут артефакты на территории Кошкиного леса в Уфе. Прежде чем там возведут многоэтажки, объекты, представляющие историческую ценность, должны быть извлечены. То, что уже обнаружили, археологи относят к эпохе раннего железного века и Средневековья.
Неухоженная территория, в округе мусор. На ныне заброшенной площадке в скором времени вырастет жилой комплекс. Прежде чем здесь появится строительная техника, по закону участок должны изучить историки. Многоэтажки возведут рядом с памятником археологии «Глумилино 1 селище».
Поиски ведутся на охранной территории – сам памятник трогать не будут ни застройщик, ни археологи. То, что уже нашли – лошадиную подкову и царскую монету – относят к 19 веку. Раньше на этом месте был хутор, встречаются кости животных. Керамика, предположительно, принадлежит Бахмутинской культуре.
Район Глумилино археологи будут изучать до декабря. Артефакты на территории площадью почти полторы тысячи квадратных метров извлекут на поверхность.
Артефакты отправят сначала в лабораторию для изучения. Затем их передадут в музейный фонд страны. Увидеть их сможет любой желающий.