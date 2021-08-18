В Уфе археологи ищут артефакты на территории Кошкиного леса перед возведением многоэтажек

Археологи ищут артефакты на территории Кошкиного леса в Уфе. Прежде чем там возведут многоэтажки, объекты, представляющие историческую ценность, должны быть извлечены. То, что уже обнаружили, археологи относят к эпохе раннего железного века и Средневековья.

Неухоженная территория, в округе мусор. На ныне заброшенной площадке в скором времени вырастет жилой комплекс. Прежде чем здесь появится строительная техника, по закону участок должны изучить историки. Многоэтажки возведут рядом с памятником археологии «Глумилино 1 селище».

Сейчас снимаем второй слой с данного сектора. Производим зачистку. Копать будем до глины, до материкового слоя. Лопатой верхний слой убираем. Когда находим небольшие артефакты, мы уже чистим кисточкой, чтобы не повредить. Никита Ляльков, студент БГПУ им. М. Акмуллы

Поиски ведутся на охранной территории – сам памятник трогать не будут ни застройщик, ни археологи. То, что уже нашли – лошадиную подкову и царскую монету – относят к 19 веку. Раньше на этом месте был хутор, встречаются кости животных. Керамика, предположительно, принадлежит Бахмутинской культуре.

Есть керамика бронзового века, начала железного. Современная и 18 век. Керамику 18 века сложно отличить от простой земли. Глину, которую использовали, плохо чистили. Есть вкрапления камней, пористость. Легко спутать с глиной. Александра Ложкина, студентка колледжа БГПУ им. М. Акмуллы

Район Глумилино археологи будут изучать до декабря. Артефакты на территории площадью почти полторы тысячи квадратных метров извлекут на поверхность.

Здесь, скорее всего, было два памятника. Мы находим материалы раннего железного века и Средневековья. Крупный городище, который существовал порядка 300-400 лет. Вскрыто более 500 квадратных метров. Еще 60 процентов вскроем. Николай Щербаков, кандидат исторических наук, преподаватель БГПУ им. М. Акмуллы