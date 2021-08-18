Жительница Уфы установила мировой рекорд по стоянию на гвоздях

5 часов 12 минут – столько на гвоздях простояла жительница Уфы Нина Родина, установив мировой рекорд среди женщин. Этой практикой йоги она занимается всего полгода и изначально не ставила перед собой цели показать лучший результат, а просто хотела провести эксперимент.

Вот так, под музыку и пританцовывая, Нина Родина простояла несколько часов. Перекусывать приходилось тоже на гвоздях. Но Нина стойко продолжала свой эксперимент, который завершился мировым рекордом – 5 часов 12 минут.

До этого рекорд был 5 часов 5 минут. Когда я вставала, я о нем не знала. Самыми сложными были последние 7 минут. Нина Родина, мастер по практике гвоздестояния

Рекорд был официально зарегистрирован. Мастер говорит, что в этом деле главное – психологический настрой и умение расслабиться. Иначе болевые ощущения не позволят долго простоять. Сейчас раз в неделю Нина проводит занятия для тех, кто хочет тоже освоить практику стояния на гвоздях.

Мне понравилось осознавать, что я могу на них стоять, я сильная. Не каждый сможет. И происходит работа над своей головой. Карина Хайруллина

Весь страх – только в голове. На специальной доске садху гвозди расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и на одной высоте. Это простая физика: создается множество точек опоры, так что пораниться невозможно. Мы решили проверить, каково это – стоять на гвоздях. Практику йоги решил и опробовать наш оператор. В совокупности времени вдвоем мы простояли не более 30 секунд.