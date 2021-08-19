В Уфе женщина расплатилась чужой картой на 7500 рублей

Во избежание уголовной ответственности, нашедшему банковскую карту необходимо выполнить ряд несложных действий, которые закреплены гражданским законодательством. Уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь.

пресс-служба МВД Башкирии