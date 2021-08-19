В Уфе женщина расплатилась чужой картой на 7500 рублей
29-летняя уфимка обратилась в полицию и сообщила о том, что потеряла кошелек с банковскими картами. Спустя некоторое время на ее телефон стали приходить сообщения о покупках.
Заявительница побежала в банк, чтобы заблокировать карты. Находясь в банке, она узнала, в каких магазинах совершены покупки, и решила сходить в один из них. Продавщица магазина указала на женщину, которая недавно расплачивалась картой. Потерпевшая обратилась в полицию.
пресс-служба МВД Башкирии
Сотрудники полиции задержали 40-летнюю подозреваемую, в сумке которой лежал кошелек заявительницы. Всего было потрачено 7 500 рублей. Свою вину она признала, а также подчеркнула, что на ее месте так поступил бы каждый.
В отношении задержанной следствие возбудило уголовное дело. Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства инцидента.
Во избежание уголовной ответственности, нашедшему банковскую карту необходимо выполнить ряд несложных действий, которые закреплены гражданским законодательством. Уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь.