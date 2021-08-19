В Башкирии парень спас жителей горящего многоквартирного дома

По уточненным сведениям в квартире, где начался пожар проводился ремонт, в квартире находился только мужчина, 1980 г.р. – строитель (спал). Дым из окна заметил случайный прохожий Иван Соболев. Молодой человек, не растерялся, и проник в квартиру через окно, разбудил находившегося там мужчину и уже вместе они покинули помещение. Начали будить соседей. На втором этаже, прямо над очагом пожара, располагалась квартира, в которой проживала семья с годовалым ребенком. Стоял густой дым. Главе семейства пришлось спрыгнуть со второго этажа. На натянутое внизу одеяло также приняли малыша.

пресс-служба МЧС Башкирии