В Башкирии парень спас жителей горящего многоквартирного дома
В минувший четверг, 12 августа, в Ишимбае в многоквартирном доме по улице Советской произошел пожар. Жертв удалось избежать благодаря Ивану Соболеву, который проходил мимо.
Пожар произошел на первом этаже примерно в 4:24. Огонь повредил домашнее имущество в трехкомнатной квартире, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.
По уточненным сведениям в квартире, где начался пожар проводился ремонт, в квартире находился только мужчина, 1980 г.р. – строитель (спал). Дым из окна заметил случайный прохожий Иван Соболев. Молодой человек, не растерялся, и проник в квартиру через окно, разбудил находившегося там мужчину и уже вместе они покинули помещение. Начали будить соседей. На втором этаже, прямо над очагом пожара, располагалась квартира, в которой проживала семья с годовалым ребенком. Стоял густой дым. Главе семейства пришлось спрыгнуть со второго этажа. На натянутое внизу одеяло также приняли малыша.
пресс-служба МЧС Башкирии
Спасатели эвакуировали жителей других квартир. Пожар был потушен оперативно.
Не окажись той ночью на улице Советской возле дома № 50 Ивана Соболева, неизвестно чем бы закончилась эта история. Иван действовал грамотно и быстро, благодаря его действиям спасен не один человек. Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан ходатайствует о награждении юного Ивана Денисовича Соболева.