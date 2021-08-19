В Башкирии бык напал на животновода

Обычно животноводы присматривали за стадом верхом на лошадях, но в тот жаркий день работники решили передвигаться на мопеде. К водопою они погнали скот пешком – из-за крутизны спуска к водоёму. Когда поднимались обратно, животных, которые неохотно возвращались на пастбище, пришлось подгонять кнутом – в какой-то момент племенной бык вдруг резко повернулся и напал на животновода. Отпугнуть его кнутом у мужчины не получилось (специальной палки-водило у него не было), ситуацию спас напарник, подбежавший на помощь с жердью.

пресс-служба Гострудинспекции Башкирии