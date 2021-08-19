В Башкирии бык напал на животновода

В Аургазинском районе Башкирии Гострудинспекция расследовала несчастный случай, в результате которого пострадал 58-летний сотрудник местной организации.
Инцидент произошел 24 июня. Во время выпаса скота животноводы погнали скот пешком из-за крутизны спуска к реке, сообщили в пресс-службе Гострудинспекции Башкирии.
Обычно животноводы присматривали за стадом верхом на лошадях, но в тот жаркий день работники решили передвигаться на мопеде. К водопою они погнали скот пешком – из-за крутизны спуска к водоёму. Когда поднимались обратно, животных, которые неохотно возвращались на пастбище, пришлось подгонять кнутом – в какой-то момент племенной бык вдруг резко повернулся и напал на животновода. Отпугнуть его кнутом у мужчины не получилось (специальной палки-водило у него не было), ситуацию спас напарник, подбежавший на помощь с жердью.
пресс-служба Гострудинспекции Башкирии
Пострадавшего доставили в одну из больниц Стерлитамака. Врачи диагностировали у него переломы сразу нескольких рёбер.
Установлено, что причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ (бык-производитель содержался в общем стаде; для управления животным не было предусмотрено использование специального кольца и палки-водило длиной не менее двух метров) и нарушение работниками дисциплины труда (пасти стадо они должны были на лошадях).
пресс-служба Гострудинспекции Башкирии
Работодателя привлекли к административной ответственности - его оштрафовали.