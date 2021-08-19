В Октябрьском благоустроили более 30 дворов

Более 30 дворов отремонтировали в городе Октябрьском. На данный момент благоустраивается еще две детских площадки и сквер в старой части города, в которой три многоквартирных дома по улице Комсомольской.

Также по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Октябрьском появилась детская площадка рядом с школой №8. На ней расположились игровая и спортивная зоны, а также скульптуры лесных животных. В этом году начато обустройство двух новых скверов: в 34-м микрорайоне вдоль улицы Шашина и в 29-м микрорайоне.