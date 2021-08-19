В Башкирии пьяный водитель кроссовера врезался в грузовик: пострадали его мать и двое детей

Вчера, 18 августа, ранним утром в Мелеузовском районе Башкирии произошло ДТП - водитель автомобиля Nissan Qashqai допустил столкновение с попутным "КАМАЗом".
ДТП произошло на 166 километре автодороги Уфа - Оренбург. Виновником аварии оказался 34-летний водитель "Ниссана. В ходе проверки выяснилось, что он находился за рулем в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.
В ДТП пострадали 60-летняя водителя, а также 2 и 7-летние сыновья. По факту серьезной аварии начато разбирательство.
Фото: ГИБДД Башкирии.