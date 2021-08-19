В Башкирии пьяный водитель кроссовера врезался в грузовик: пострадали его мать и двое детей

ДТП произошло на 166 километре автодороги Уфа - Оренбург. Виновником аварии оказался 34-летний водитель "Ниссана. В ходе проверки выяснилось, что он находился за рулем в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.