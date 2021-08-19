МЧС Башкирии продолжает борьбу с лесными пожарами

Пресс-служба МЧС по Башкирии сообщает последние новости о пожарах в республике. По состоянию на 06:00 19 августа, новых очагов возгорания не зарегистрировано.

Сообщается, что 18 августа было выявлено ещё 6 очагов возгорания, общая площадь которых составила 54,56 га. В частности, пожары были зафиксированы в Благоварском (1 очаг), Хайбуллинском (2), Зилаирском (1), Туймазинском (1) и Баймакском (1) районах. Также за прошедшие сутки было ликвидировано 10 очагов возгорания.