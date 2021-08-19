В Башкирии благодаря господдержке спасли от закрытия фарфоровый завод

Помощь государства спасла от гибели предприятие с 60-летней историей. В период пандемии производство башкирского фарфора в Октябрьском упало на 70%. Чтобы завод не закрылся, Фонд развития промышленности выдал займ. Сейчас предприятие функционирует в своем привычном режиме без потерь рабочей силы.

Отверстие на ручке так называемой курортной кружки изготавливают специально, чтобы предохранять зубы от воздействия на них пузырьков газа минеральной воды. Как говорят на заводе по производству фарфора: товар начал пользоваться популярностью. В день производят более 100 единиц такой посуды.



Из-за капризности материала на создание одного фарфорового изделия уходит больше недели. При этом над каждым из них трудиться кропотливая рука мастера – начиная от заливки формы до покраски уже готовой посуды. Здесь находятся полуфабрикаты, дальше они отправляются в цех обжига.



Здесь уже глазурованную после окраски и обработки посуду кладут в печь. Там она будет обжигаться более 40 часов. После этого фарфор отправят на полки с готовыми товарами. Во всем процессе участвуют 120 сотрудников. В месяц на заводе по производству фарфора изготавливают более 120 тысяч единиц посуды. Из-за пандемии в начале прошлого года предприятие резко потеряло большинство своих клиентов, производство снизилось на 70 процентов. Но на возмещение утрат «Башкирскому фарфору» выделили займ. Фонд развития промышленности предоставил сумму в размере 10 миллионов рублей.

