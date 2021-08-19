В Уфе на стоматолога напала агрессивная пациентка

Я объяснила, что у нас начинается кварцевание, и другой врач примет ее дочь первой. Затем отправилась в рентген кабинет за копией снимка. Но агрессивно настроенная женщина продолжала меня преследовать – через служебный вход она вошла в рентген кабинет. Я в очередной раз попросила ее выйти. Уже в коридоре женщина дважды меня толкнула, я сильно ударилась головой, затем женщина беспрепятственно покинула поликлинику.

пострадавшая врач