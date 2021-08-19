В Уфе на стоматолога напала агрессивная пациентка

Профсоюз работников здравоохранения Башкирии рассказал о неприятном инциденте в одной из стоматологических клиник Уфы.
На молодую врача-стоматолога напала агрессивная пациентка. По словам очевидцев, семья пришла незадолго до закрытия клиники без записи с жалобами на острую боль. Врач осмотрела пациентку и направила на рентген. Но в этот момент 60-летняя мама женщины вела себя крайне агрессивно. Она начала ругаться с другим врачом, требовала, чтобы её дочь пустили без очереди, нецензурно выражалась, а потом оказалось, что они потеряли снимок.
Профсоюз намерен защитить врача и добиться от агрессивной клиентки выплаты денежной компенсации.